Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников, военнослужащих и гражданский персонал Росгвардии с Днем войск национальной гвардии. Видеообращение было опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил, что росгвардейцы борются с терроризмом и экстремизмом, задерживают особо опасных преступников, поддерживают оперативно-разыскные и следственные мероприятия, а также охраняют значимые объекты. По словам президента, по всем перечисленным направлениям идет профессиональная и ответственная работа.
Он поблагодарил за службу и попросил передать теплые поздравления ветеранам, в том числе ОМОНа и СОБРа, других подразделений МВД, а также ветеранам внутренних войск, которые 10 лет назад стали основой Росгвардии.
29 сентября 2025 г. Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия будет наделена полномочиями разрабатывать и утверждать программы обучения для частных охранников и детективов.