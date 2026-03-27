Daily Mail: ученые заявили о возможном втором сфинксе под плато Гиза
Итальянские исследователи сообщили о возможном обнаружении подземной структуры под плато Гиза, которая может оказаться вторым сфинксом. Об этом пишет Daily Mail.
Отправной точкой стала так называемая «Стела сна» – каменный монумент между лапами Большого сфинкса. На барельефах, датируемых более чем тремя тысячелетиями, исследователи обнаружили изображения двух сфинксов, а не одного.
Бионди и его команда считают, что речь может идти не о символике, а о реальном втором объекте.
«Мы фиксируем точную геометрическую корреляцию, стопроцентную корреляцию в этой симметрии. Мы достаточно уверены в объявлении этого – наш уровень уверенности составляет около 80%», – заявил ученый.
По его словам, данные указывают на наличие массивной структуры под слоем затвердевшего песка высотой около 55 м. При этом выводы исследователей пока не подтверждены.
В ноябре 2017 г. сообщалось, что в пирамиде Хеопса в Египте нашли полость размером с самолет. Отмечалось, что в нее нет прохода и в ней, вероятно, никто не был 4500 лет – с момента постройки сооружения.