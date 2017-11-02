В пирамиде Хеопса нашли полость размером с самолет Hassan Ammar / AP

Группа французских и японских ученых после двух лет изучения большой пирамиды Хеопса (Хуфу) в Египте сообщила о находке двух ранее неизвестных обширных полостей в одной из древнейших построек человечества. Об этом сообщила BBC.

Большая обнаруженная полость находится над Большой галереей и имеет близкие размеры - порядка 30 м в длину и 5 м в высоту. Малая находится над главным входом в пирамиду. Примененный командой ScanPyramids неразрушающий метод исследования - мюонная томография - не позволил точно установить форму и структуру полостей, поэтому исследователи специально не называют их «залами», подчеркивает BBC.

«Может быть, это разгрузочная полость, которую строители оставили, чтобы снять нагрузку с очень узкого перекрытия Большой галереи», - говорит научный куратор ScanPyramids, известный американский археолог, египтолог Марк Ленер. Тем не менее, это доказанная аномалия, которая нуждается в дальнейшем исследовании.

Один из руководителей проекта, Ани Хелал из Каирского университета, считает, что полость слишком велика, чтобы быть разгрузочной, но признает, что и эта версия имеет право на существование. Другой руководитель проекта, профессор Мехди Тайоби, сравнил ее размер с «200-местным самолетом внутри пирамиды» - пишет AFP.

В обнаруженную полость нет прохода, и, вероятно в ней никто не был 4500 лет - с момента постройки сооружения. Но с ее открытием в пирамиде Хеопса стало четыре больших помещения - камера фараона, «камера царицы» и Большая галерея.

Пирамида Хеопса (Хуфу) - крупнейшая из египетских пирамид. Она расположена на плато Гиза в окрестностях Каира. Высота - 139 м, масса свыше 8 млн т.