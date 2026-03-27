Maersk приостановила операции в порту Омана из-за беспилотной атаки

19 марта глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что США допустили серьезную ошибку, позволив втянуть себя в войну с Ираном, и не смогут достичь желаемых результатов. По его словам, последствия конфликта уже ощущаются по всему миру, в том числе из-за блокировки Ормузского пролива и последовавшего энергетического кризиса.