Maersk приостановила операции в порту Омана из-за беспилотной атаки
Датская судоходная компания Maersk приостановила операции в порту Салала в Омане на 48 часов после атаки беспилотника, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление компании.
В Maersk уточнили, что объект был «немедленно» эвакуирован после удара. В результате атаки один сотрудник получил ранения, а самому порту был нанесен ущерб.
Представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что иранские силы атаковали судно обеспечения американских военных «на значительном расстоянии от порта».
19 марта глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что США допустили серьезную ошибку, позволив втянуть себя в войну с Ираном, и не смогут достичь желаемых результатов. По его словам, последствия конфликта уже ощущаются по всему миру, в том числе из-за блокировки Ормузского пролива и последовавшего энергетического кризиса.