МИД Омана: США допустили ошибку, начав войну с Ираном
США допустили серьезную ошибку, позволив втянуть себя в войну с Ираном, и не смогут достичь желаемых результатов. Об этом заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в статье для The Economist.
По его словам, последствия конфликта уже ощущаются по всему миру, в том числе из-за блокировки Ормузского пролива и последовавшего энергетического кризиса.
«Это не война США, и нет никакого благоприятного сценария, при котором США и Израиль получат желаемое от войны», – считает министр. Аль-Бусаиди отметил, что если подобные последствия не были просчитаны заранее, то это является «серьезнейшим просчетом» организаторов конфликта.
Министр также выразил надежду, что заявления США о стремлении к смене власти в Иране носят лишь риторический характер, в то время как Израиль, по его словам, открыто говорит о таких планах.
«Судя по всему, Израилю не очень интересно, как и кем будет управляться Иран после достижения этой цели», – добавил он.
19 марта «Ведомости» писали, что за несколько недель с начала совместной американо-израильской военной операции против Ирана 28 февраля президент США Дональд Трамп не смог убедить большинство сограждан в ее необходимости и сформулировать ее конкретные цели. Президент едва ли может уличить своих критиков в предвзятости: факты говорят о том, что относительное большинство американцев не поддерживает удары по Ирану.