Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

МИД Омана: США допустили ошибку, начав войну с Ираном

Ведомости

США допустили серьезную ошибку, позволив втянуть себя в войну с Ираном, и не смогут достичь желаемых результатов. Об этом заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в статье для The Economist.

По его словам, последствия конфликта уже ощущаются по всему миру, в том числе из-за блокировки Ормузского пролива и последовавшего энергетического кризиса.

«Это не война США, и нет никакого благоприятного сценария, при котором США и Израиль получат желаемое от войны», – считает министр. Аль-Бусаиди отметил, что если подобные последствия не были просчитаны заранее, то это является «серьезнейшим просчетом» организаторов конфликта.

Министр также выразил надежду, что заявления США о стремлении к смене власти в Иране носят лишь риторический характер, в то время как Израиль, по его словам, открыто говорит о таких планах.

«Судя по всему, Израилю не очень интересно, как и кем будет управляться Иран после достижения этой цели», – добавил он.

19 марта «Ведомости» писали, что за несколько недель с начала совместной американо-израильской военной операции против Ирана 28 февраля президент США Дональд Трамп не смог убедить большинство сограждан в ее необходимости и сформулировать ее конкретные цели. Президент едва ли может уличить своих критиков в предвзятости: факты говорят о том, что относительное большинство американцев не поддерживает удары по Ирану.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её