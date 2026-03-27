Политика

Глава Rheinmetall сравнил украинских производителей дронов с домохозяйками

Ведомости

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер раскритиковал уровень развития украинских производителей беспилотников, сравнив их с «домохозяйками» и сборкой конструктора Lego. Такое заявление он сделал в интервью изданию Atlantic.

«Это украинские домохозяйки. У них на кухне 3D-принтеры, они выпускают детали для дронов», – заявил Паппергер.

По его словам, украинские разработки не представляют технологического прорыва и не могут сравниться с крупнейшими оборонными корпорациями. «У них нет какого-то технологического прорыва. Это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», – отметил он.

Он также подчеркнул, что производство дронов на Украине зачастую носит упрощенный характер. «Вот так нужно играть с конструктором Lego», – добавил Паппергер.

По его мнению, несмотря на активное развитие отрасли, украинские компании вряд ли смогут выйти на рынки стран НАТО из-за бюрократических ограничений и отсутствия необходимых лицензий.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон заинтересован в заключении соглашения с Киевом по обмене технологиями и опытом работы с беспилотниками. Согласно предложению украинской стороны, США получат технологии, разработанные за период российско-украинского конфликта, а взаимен помогут Украине нарастить объемы производства

