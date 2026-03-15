Зеленский допустил сделку с США по беспилотникам
Вашингтон заинтересован в заключении соглашения с Киевом по обмене технологиями и опытом работы с беспилотниками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я никогда не слышал, чтобы Соединенные Штаты не были заинтересованы. Я слышал обратное, что Соединенные Штаты очень заинтересованы», – сказал он (цитата по Bloomberg).
Согласно предложению украинской стороны, США получат технологии, разработанные за период российско-украинского конфликта, а взаимен помогут Украине нарастить объемы производства.
13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в украинской помощи в войне для отражения ударов Ирана. При этом Politico писало, что Вашингтон может обратиться к Киеву для помощи с отражением иранских атак.
Издание отмечало, что это может стать «одним из немногих случаев, когда Украина может публично предложить США что-то действительно ценное в стремлении получить финансовую и военную поддержку».