Дмитриев: диалог России и США продолжится, несмотря на противников
Разжигатели войны стремятся сорвать любые контакты между Москвой и Вашингтоном, поскольку боятся, что открытый диалог разрушит их ложные и коррумпированные нарративы. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Он добавил, что противники переговоров обречены на провал.
«Диалог будет продолжен», – написал Дмитриев.
Депутаты Госдумы впервые за 12 лет встретились с конгрессменами США в Вашингтоне. Визит российских парламентариев в американскую столицу состоялся по инициативе республиканки Анны Паулины Луны, члена палаты представителей. Возглавил делегацию Вячеслав Никонов, первый зампред комитета по международным делам и внук наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова.
Переговоры прошли 26 марта. Стороны обсудили восстановление прямого авиасообщения между странами, упрощение визовых процедур, возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры, возобновление программ студенческого обмена, а также расширение гуманитарных и культурных связей. Встреча такого уровня между законодателями двух стран не проводилась последние 12 лет.
21 марта Дмитриев писал, что противники переговоров используют для своих целей фейковые новости в СМИ, распространяемые от имени анонимных источников. Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщало, что Москва якобы выдвинула Вашингтону предложение: отказаться от передачи разведывательных данных Киеву в обмен на прекращение предоставления секретной информации Тегерану. По данным журналистов, эту инициативу Дмитриев озвучил спецпосланникам американского президента Дональда Трампа – Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру – во время встречи в Майами.