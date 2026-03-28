Руденко: Москва примет ответные меры против Сеула в случае отправки оружия Киеву

Официальный представитель МИДа Мария Захарова 21 февраля заявила об ответных мерах России в случае присоединения Южной Кореи к закупкам вооружений для Украины в рамках инициативы НАТО. В ведомстве отметили, что в Москве восприняли такое известие с недоумением, поскольку подобные действия противоречат официально заявленному Сеулом курсу на неучастие в поставках вооружений украинской армии. В МИД РФ указали, что ранее южнокорейские официальные лица не раз подтверждали приверженность этой линии и в российской столице ценили такую позицию, рассматривая ее как основу для сохранения двусторонних отношений.