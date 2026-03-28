Руденко: Москва примет ответные меры против Сеула в случае отправки оружия Киеву
Москва будет вынуждена принять ответные меры в отношении Сеула в случае поставок оружия киевскому режиму. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Дипломат подчеркнул, что Россия по разным каналам последовательно доносит до южнокорейской стороны позицию о недопустимости вовлечения Республики Кореи в насыщение вооружениями Украины, в том числе в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). В противном случае, предупредил он, двусторонние отношения между Москвой и Сеулом могут серьезно пострадать и России придется принять ответные меры. Так он прокомментировал сведения о том, что Южная Корея прорабатывает возможность присоединиться к программе PURL.
Кроме того, Руденко отметил, что при выстраивании отношений с Сеулом в Москве учитывают его обозначившийся курс на сближение с НАТО в военной сфере, в рамках которого Республика Корея содействует перевооружению ряда стран – членов альянса, оказывающих военную помощь Украине.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова 21 февраля заявила об ответных мерах России в случае присоединения Южной Кореи к закупкам вооружений для Украины в рамках инициативы НАТО. В ведомстве отметили, что в Москве восприняли такое известие с недоумением, поскольку подобные действия противоречат официально заявленному Сеулом курсу на неучастие в поставках вооружений украинской армии. В МИД РФ указали, что ранее южнокорейские официальные лица не раз подтверждали приверженность этой линии и в российской столице ценили такую позицию, рассматривая ее как основу для сохранения двусторонних отношений.