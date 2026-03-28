Политика

Зеленский встретился с президентом ОАЭ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном, пишет The New York Times. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

По словам Зеленского, особое внимание на встрече было уделено ситуации в Эмиратах на фоне иранских ударов и блокады Ормузского пролива, который Иран фактически закрыл.

Украинский лидер также заявил, что специалисты из Украины помогают ОАЭ в противодействии воздушным угрозам, а также в защите воздушного пространства и инфраструктуры страны. С начала войны 28 февраля иранские ракеты и беспилотники наносили удары по объектам энергетики, авиации, военной и гражданской инфраструктуре Эмиратов.

«Уже есть четкое понимание того, как можно укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры в Эмиратах, интегрировав украинский опыт», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что Украина стала «законной целью» для Ирана из-за ее поддержки Израиля. 

Зеленский в интервью The New York Times сообщал, что Украина отправила в Иорданию беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам для защиты американских военных баз.

