Иран объявил Украину «законной целью» за помощь Израилю
Иран объявил Украину «законной целью» из-за ее поддержки Израиля в недавней операции против Тегерана. Об этом заявил глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи в соцсети X.
«Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», – написал Азизи.
Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов по БПЛА для охраны американских военных баз в Иордании, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times.
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтон не нуждается в украинской помощи в войне для отражения ударов Ирана.
Bloomberg сообщал, что армия США отправила на Ближний Восток 10 000 беспилотников-перехватчиков, ранее испытанных на Украине.