Песков назвал атаку США на Иран губительной для всего мира
Агрессия США и Израиля на Ближнем Востоке уже вызвала губительные последствия для мировой экономики и региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.
Как отметил представитель Кремля, сейчас необходимо набраться терпения и наблюдать за тем, какие именно последствия последуют. По словам Пескова, они будут долгосрочными.
О риске глобального аграрного кризиса предупреждали аналитики Metals & Mining Intelligence (MMI) и Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По их оценкам, из-за войны в Иране под ударом оказался бы сам разгар посевной. Основная причина – кризис на газовом рынке, который спровоцировал резкий скачок цен на минеральные удобрения.
Издание Telegraph также сообщало о том, что конфликт на Ближнем Востоке нанес удар по ключевому региону мирового производства удобрений. В самый разгар посевной – на 27 критически важных дней – оказались парализованы поставки трех ключевых компонентов удобрений: мочевины, аммиака и серы.