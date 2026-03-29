Ушаков: РФ использует принцип «доверяй, но проверяй» с зарубежными партнерами
Москва руководствуется принципом «доверяй, но проверяй» в отношениях с партнерами. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Мы руководствуемся одной известной русской поговоркой. Эту поговорку весьма к месту и весьма удачно процитировал в свое время в ходе переговоров с советским руководством президент США Рональд Рейган, он сказал: доверяй, но проверяй», – сказал он.
При этом Ушаков назвал, кому российская сторона доверяет на 100%: «самим себе».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва готова развивать отношения с Соединенными Штатами настолько глубоко и быстро, насколько к этому окажется готова американская сторона.
Заявление Песков прозвучало после встречи парламентариев из РФ с американскими конгрессменами в Вашингтоне 26 марта. Организация поездки осуществлялась по инициативе члена палаты представителей Анны Паулины Луны. Делегацию из РФ возглавил первый заместитель председателя комитета по международным делам, внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов.