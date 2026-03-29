Ушаков: РФ использует принцип «доверяй, но проверяй» с зарубежными партнерами

Депутаты Госдумы впервые за 12 лет провели переговоры с членами конгресса США в Вашингтоне. Рабочая поездка российских парламентариев состоялась по приглашению Анны Паулины Луны – представителя республиканской фракции в палате представителей. Делегацию из РФ возглавил первый заместитель председателя комитета по международным делам, внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов. В ходе встречи 26 марта стороны обсудили возобновление прямого авиасообщения между странами, визовый режим, возможность возвращения России на Олимпийские игры, перспективы восстановления студенческих обменов, а также развитие гуманитарного и культурного сотрудничества.



На фото: парламентарии у Института мира в Вашингтоне, где прошли переговоры. / Игорь Наймушин / РИА Новости