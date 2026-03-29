При ударе Израиля пострадал офис катарского канала Al Araby в Иране

Накануне при израильском ударе на юге Ливана погибли трое журналистов, освещавших конфликт между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». В результате удара погиб корреспондент Al Manar Али Шуэйб. Телеканал Al-Mayadeen сообщил, что в районе Джеззин погибли также журналистка Фатима Фтуни и ее брат – видеожурналист Мохаммед.