При ударе Израиля пострадал офис катарского канала Al Araby в Иране
Офис катарского Al Araby в Тегеране пострадал при израильском ударе. Об этом сообщили в телеканале.
Удар был нанесен днем 29 марта. Здание получило серьезные повреждения, среди журналистов и технического персонала жертв нет.
Атака была совершена во время прямого эфира. «Мы вели прямой эфир, когда произошел взрыв. Часть студии обрушилась, и связь мгновенно прервалась», – рассказал корреспондент Хазем Каллас.
Накануне при израильском ударе на юге Ливана погибли трое журналистов, освещавших конфликт между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». В результате удара погиб корреспондент Al Manar Али Шуэйб. Телеканал Al-Mayadeen сообщил, что в районе Джеззин погибли также журналистка Фатима Фтуни и ее брат – видеожурналист Мохаммед.
19 марта в результате израильской атаки на юге Ливана пострадали корреспондент Russia Today (RT) Стив Суини и оператор телеканала.