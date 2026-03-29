Вооруженные силы России нанесли удар по складу ракетного вооружения «Фламинго»
Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго» на Украине. Об этом сообщило Минобороны.
Удары были также нанесены по авиационной технике на военных аэродромах, по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 13 управляемых авиационных бомб и 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
29 марта дежурные силы ПВО уничтожили шесть БПЛА на подлете к Москве. Всего ночью 29 марта над территорией России были ликвидированы 203 украинских беспилотника самолетного типа.