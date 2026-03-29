Путин на следующей неделе продолжит международные контакты
Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит международные контакты – как по телефону, так и в очном формате. Об этом сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.
Кроме того, глава государства продолжит работу с регионами и крупнейшими работодателями страны. Детали предстоящих встреч и переговоров пока не раскрываются.
26 марта представители крупного бизнеса на традиционной закрытой встрече с президентом Владимиром Путиным в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудили вопросы регулирования искусственного интеллекта, платформенной экономики, а также защиту прав предпринимателей.
Путин призвал российский бизнес не поддаваться соблазну «проесть» нефтегазовые сверхдоходы и сохранять благоразумие на фоне турбулентности на мировых рынках.