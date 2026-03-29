Михалков: Путин сомневался насчет возвращения Ефремова на сцену
Президент РФ Владимир Путин высказывал сомнения режиссеру Никите Михалкову по поводу возвращения на сцену актера Михаила Ефремова. Об этом Михалков рассказал в интервью информационной службе «Вести».
Режиссер рассказал, что понимал всю сложность, которая заключалась как в самой просьбе, так и в ее исполнении. По его словам, история с Ефремовым так или иначе стала трагедией для другой семьи. Михалков признался, что большие сомнения были как у Путина, так и у него самого. Режиссер добавил, что президент спросил его, берет ли он на себя ответственность. Как отметил режиссер, Ефремов вернулся из колонии абсолютно другим человеком.
В 2020 г. Ефремов стал фигурантом резонансного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Актер сел за руль в нетрезвом состоянии и устроил аварию. Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии, позже срок был сокращен до 7,5 лет. В марте 2025 г. суд одобрил условно-досрочное освобождение Ефремова. Решение вступило в силу 9 апреля – в тот же день актер покинул исправительное учреждение.
В июне 2025 г. Михалков сообщил, что освободившийся из колонии Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12».