Михаил Ефремов будет работать в театре Михалкова
Председатель Союза кинематографистов РФ режиссер Никита Михалков сообщил, что освободившийся из колонии актер Михаил Ефремов будет работать в его театре «Мастерская 12».
Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» сообщил на этой неделе, что у Ефремова появилась постоянная работа в театре «Мастерская 12» Михалкова. По данным канала, первый спектакль с участием артиста будет поставлен именно в этом театре. В конце мая появилась информация, что Ефремов якобы подписал контракт на 13 млн руб., которые он получит за первую роль в кино после освобождения из колонии. Указывалось даже, что актер получил депозит в 3,5–4 млн руб. Представитель актера Татьяна Глаголева после этого назвала сплетнями и домыслами сообщения о первой после освобождения роли Ефремова и гонораре за нее.
Ефремов попал в колонию в 2020 г. после аварии в Москве, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Суд сократил срок с 8 до 7,5 г., а в марте 2025 г. суд одобрил актеру УДО. Решение вступило в силу 9 апреля – в этот день актер покинул колонию.