Михаил Ефремов будет работать в театре Михалкова

Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» сообщил на этой неделе, что у Ефремова появилась постоянная работа в театре «Мастерская 12» Михалкова. По данным канала, первый спектакль с участием артиста будет поставлен именно в этом театре. В конце мая появилась информация, что Ефремов якобы подписал контракт на 13 млн руб., которые он получит за первую роль в кино после освобождения из колонии. Указывалось даже, что актер получил депозит в 3,5–4 млн руб. Представитель актера Татьяна Глаголева после этого назвала сплетнями и домыслами сообщения о первой после освобождения роли Ефремова и гонораре за нее.