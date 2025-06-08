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Представитель Ефремова опровергла данные о первой роли актера после колонии

Ведомости

Представитель актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева заявила, что сообщения о первой после освобождения из колонии его роли и гонораре за нее – это сплетни и домыслы, передает ТАСС.

«Никаких настоящих новостей про Михаила нет», – подчеркнула она, добавив, что все сведения о Ефремове, появившиеся в СМИ, «кто-то придумал». Глаголева призвала «дать актеру спокойно прийти в себя и заняться своей жизнью».

В конце мая в медиапространстве появлялась информация, что Михаил Ефремов якобы подписал контракт на 13 млн руб., которые он получит за первую роль в кино после освобождения из колонии. Указывалось даже, что актер получил депозит в 3,5–4 млн руб.

Осужденный за смертельное ДТП Ефремов вышел из колонии 9 апреля по УДО. Его ходатайство одобрил Алексеевский районный суд Белгородской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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