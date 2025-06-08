Представитель Ефремова опровергла данные о первой роли актера после колонии
Представитель актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева заявила, что сообщения о первой после освобождения из колонии его роли и гонораре за нее – это сплетни и домыслы, передает ТАСС.
«Никаких настоящих новостей про Михаила нет», – подчеркнула она, добавив, что все сведения о Ефремове, появившиеся в СМИ, «кто-то придумал». Глаголева призвала «дать актеру спокойно прийти в себя и заняться своей жизнью».
В конце мая в медиапространстве появлялась информация, что Михаил Ефремов якобы подписал контракт на 13 млн руб., которые он получит за первую роль в кино после освобождения из колонии. Указывалось даже, что актер получил депозит в 3,5–4 млн руб.
Осужденный за смертельное ДТП Ефремов вышел из колонии 9 апреля по УДО. Его ходатайство одобрил Алексеевский районный суд Белгородской области.