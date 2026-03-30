За ночь силы ПВО сбили 102 беспилотника над регионами России

По словам мэра ростовского Таганрога Светланы Камбуловой, один человек погиб и восемь пострадали в результате массированной воздушной атаки на Таганрог. Женщина госпитализирована. Было также повреждено 12 многоквартирных домов и 27 частных, 10 автомобилей, остекление в школе № 26. Кроме того, повреждения получили три предприятия.