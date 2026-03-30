За ночь силы ПВО сбили 102 беспилотника над регионами России
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, Крыма и акваторией Азовского моря.
По словам мэра ростовского Таганрога Светланы Камбуловой, один человек погиб и восемь пострадали в результате массированной воздушной атаки на Таганрог. Женщина госпитализирована. Было также повреждено 12 многоквартирных домов и 27 частных, 10 автомобилей, остекление в школе № 26. Кроме того, повреждения получили три предприятия.
Вечером 29 марта и ночью 30 марта Росавиация ограничила работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Волгограда, Пензы, Саратова («Гагарин»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Бугульмы, Казани, Уфы. Утром ограничения были отменены в Пензе, Саратове, Краснодаре, Волгограде, Владикавказе, Грозном, Ульяновске.