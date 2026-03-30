Израиль выделил на оборону $45 млрд в новом бюджете

Парламент Израиля утвердил госбюджет на 2026 г. Общий объем расходов составляет 699 млрд шекелей ($222 млрд), а на оборону выделено 143 млрд шекелей ($45,5 млрд), что примерно на 120% больше, чем в 2023 г. до начала войны в Газе, пишет Bloomberg.