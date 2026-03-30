Израиль выделил на оборону $45 млрд в новом бюджете
Парламент Израиля утвердил госбюджет на 2026 г. Общий объем расходов составляет 699 млрд шекелей ($222 млрд), а на оборону выделено 143 млрд шекелей ($45,5 млрд), что примерно на 120% больше, чем в 2023 г. до начала войны в Газе, пишет Bloomberg.
Целевой показатель дефицита составляет 4,9% ВВП. По данным агентства, крупная сумма на нужды обороны для финансирования войны с Ираном будет осуществлена за счет дополнительных заимствований и сокращения расходов на гражданские нужды.
Еще 6 млрд шекелей ($1,9 млрд) были зарезервированы на случай расходов, связанных с войной в Иране, или на другие военные нужды. Дополнительный оборонный бюджет составил не менее 38 млрд шекелей ($12 млрд), или почти 2% ВВП.
27 марта The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного бюджетного чиновника Пентагона при первой администрации Дональда Трампа Элейн Маккаскер писала, что боевой ущерб и возмещение потерь за первые три недели войны в Иране могут обойтись США примерно в $1,4-2,9 млрд.