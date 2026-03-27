WSJ: возмещение потерь США за три недели войны в Иране потребует до $3 млрд
Боевой ущерб и возмещение потерь за первые три недели войны могут обойтись США примерно в $1,4-2,9 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного бюджетного чиновника Пентагона при первой администрации Трампа Элейн Маккаскер.
Ключевой ущерб на земле был нанесен иранскими баллистическими ракетами и беспилотниками. По данным издания, более высокая оценка включает повреждение катарского радара, размещенного на авиабазе США в стране.
26 марта Tasnim со ссылкой на источник писал, что Тегеран направил официальный ответ на предложенный США план урегулирования конфликта и ожидает реакции Вашингтона.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявлял, что иранская сторона якобы «умоляет» США о сделке, одновременно заявляя публично, что лишь рассматривает предложение Вашингтона. Американский лидер посоветовал Ирану поскорее взяться за ум, «пока не стало слишком поздно».