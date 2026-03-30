В Таиланде ввели тесты на трезвость для покупателей алкоголя
В Таиланде официально закрепили правила для продавцов алкоголя по проверке покупателей на состояние опьянения. Соответствующее уведомление минздрава страны опубликовано в Royal Government Gazette и уже вступило в силу.
Продажа алкоголя пьяным была запрещена в стране давно, но теперь введены четкие критерии определения опьянения и утверждены базовые тесты для проверки.
Среди них – просьба дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами, пройти по прямой с разворотом или простоять 30 секунд на одной ноге, считая вслух. Если человек не справляется, продавец может отказать ему в покупке.
К признакам опьянения также отнесены запах алкоголя, неустойчивая походка, нарушения речи, покраснение глаз, резкие перепады настроения и агрессивное поведение.
За нарушение правил продажи алкоголя предусмотрены штрафы для магазинов и заведений.
20 марта сообщалось, что власти Таиланда также обсуждали сокращение срока безвизового пребывания для граждан более чем 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. По словам главы МИДа страны Сихасака Пхуангкеткеу, действующий срок считается избыточным.