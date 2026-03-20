Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Таиланд может сократить срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней

Ведомости

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу предложит правительству сократить срок безвизового пребывания для граждан более чем 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней.

По его словам, проведенное исследование показало, что действующий срок избыточен. «Тем, кто путешествует, 30 дней должно быть достаточно», – отметил министр на брифинге в таиландском МИД (цитата по ТАСС).

10 марта в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что около 10 000 россиян не могли покинуть Таиланд на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В связи с этим власти страны разрешили продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней для туристов с отмененными рейсами из-за закрытия воздушного пространства.  

Туроператоры размещали клиентов в отелях за свой счет и искали альтернативные маршруты. Также отмечалось, что стоимость авиабилетов из Таиланда в Россию выросла в несколько раз.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь