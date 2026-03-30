Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Москва и Дели могут ввести безвизовый режим для тургрупп

Ведомости

Власти России и Индии обсуждают введение безвизового режима между странами для туристических групп на срок не более 21 дня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития. Предложение уже направили индийским партнерам.

Тургруппы могут быть от трех до 50 человек. Сейчас россияне могут получить бесплатную электронную визу (e-Tourist Visa). Она позволяет находиться в Индии до 30 дней и позволяет двукратный въезд.

Агентство со ссылкой на туроператора China Travel пишет, что отмена виз не вызовет резкого роста турпотока, поскольку процесс получения визы и ранее не представлял существенных затруднений для туристов.

Ранее стало известно, что Россия ведет работу по заключению соглашений о групповом безвизовом режиме также с Вьетнамом.

В ведомстве напомнили, что в 2025 г. были отменены визы с Китаем, Саудовской Аравией и Оманом. В перспективе рассматривается безвизовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её