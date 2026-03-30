Москва и Дели могут ввести безвизовый режим для тургрупп
Тургруппы могут быть от трех до 50 человек. Сейчас россияне могут получить бесплатную электронную визу (e-Tourist Visa). Она позволяет находиться в Индии до 30 дней и позволяет двукратный въезд.
Агентство со ссылкой на туроператора China Travel пишет, что отмена виз не вызовет резкого роста турпотока, поскольку процесс получения визы и ранее не представлял существенных затруднений для туристов.
Ранее стало известно, что Россия ведет работу по заключению соглашений о групповом безвизовом режиме также с Вьетнамом.
В ведомстве напомнили, что в 2025 г. были отменены визы с Китаем, Саудовской Аравией и Оманом. В перспективе рассматривается безвизовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.