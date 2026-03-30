Путин посмертно присвоил звание Героя России летчику времен ВОВ Терехину

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику Николаю Терехину, который участвовал в Великой Отечественной войне. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., присвоить звание Героя РФ Терехину Николаю Васильевичу – майору (посмертно)», – отмечается в документе.

Терехин 10 июля 1941 г. впервые в истории совершил двойной таран в одном бою. Летчик погиб 30 декабря 1942 г. во время боя в воздухе в Новгородской области. Его награждали орденами Ленина и Отечественной войны I степени. При этом звания Героя Советского Союза он не получал.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь