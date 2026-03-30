Путин посмертно присвоил звание Героя России летчику времен ВОВ Терехину

Терехин 10 июля 1941 г. впервые в истории совершил двойной таран в одном бою. Летчик погиб 30 декабря 1942 г. во время боя в воздухе в Новгородской области. Его награждали орденами Ленина и Отечественной войны I степени. При этом звания Героя Советского Союза он не получал.