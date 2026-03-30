МИД Ирана обвинил Зеленского в намерении обобрать Ближний Восток

28 марта Зеленский провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обороны. По словам Зеленского, особое внимание на встрече было уделено ситуации в Эмиратах на фоне иранских ударов и блокады Ормузского пролива, который Иран фактически закрыл. Президент Украины обсудил вопросы обороны и с другими странами Персидского залива.