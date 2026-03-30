В Китае запретят хоронить родственников в пустующих квартирах
Власти Китая введут запрет на захоронение праха умерших в пустующих квартирах многоэтажных домов, сообщает Financial Times. Закон вступит в силу 31 марта.
В последние годы в Китае набирают популярность так называемые «квартиры для праха». Это связано с быстро растущей урбанизацией и высокими показателями темпа старения населения (соотношение числа смертей к числу рождений в 2025 г составило 11,3%, что стало самым низким показателем рождаемости за последние десять лет). Из-за большого количества пожилых людей спрос на участки на кладбищах растет, а мест для всех не хватает. Другим фактором стало снижение цен на рынке недвижимости.
Как сообщает FT, расходы на похороны в Китае занимают второе место по дороговизне (после Японии) и составляют порядка 37 000 юаней ($5400, или 430 000 руб.). При этом жилая недвижимость может находиться в собственности 70 лет, в то время как место на кладбище предоставляется в аренду только на 20. Эти факторы привели к тому, что жители стремятся купить квартиру, в которой можно поместить прах родственника, вместо участка на кладбище.
Китайские семьи рассматривают такую недвижимость не только как место захоронения предков, но и как финансовые активы. В дальнейшем квартиру можно будет продать по выгодной цене. Молодые арендаторы соседних помещений, по данным газеты, не возражают против «квартир с прахом», если это может снизить стоимость аренды.
Новые правила вступают в силу накануне праздника Цинмин (Праздник чистого света), который отмечают в первых числах апреля. В этот день китайцы отдают дань умершим родственникам, проводят поминальные службы.
По данным на 2025 г., население Китая составляет 1,4 млрд человек. За последний год оно сократилось на 3,39 млн человек. Ранее Китай занимал лидирующую позицию. В январе 2023 г. его обогнала Индия (численность населения Индии составила 1,423 млрд человек). В пятерку лидеров по количеству жителей также вошли США, Индонезия и Пакистан.