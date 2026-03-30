В Китае запретят хоронить родственников в пустующих квартирах

Как сообщает FT, расходы на похороны в Китае занимают второе место по дороговизне (после Японии) и составляют порядка 37 000 юаней ($5400, или 430 000 руб.). При этом жилая недвижимость может находиться в собственности 70 лет, в то время как место на кладбище предоставляется в аренду только на 20. Эти факторы привели к тому, что жители стремятся купить квартиру, в которой можно поместить прах родственника, вместо участка на кладбище.