Силы ПВО ликвидировали 92 украинских беспилотника за ночь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что двое жителей пострадали в результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино. Их доставили в местную ЦРБ. У обоих пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения, транспортное средства повреждено.