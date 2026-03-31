Политика

Силы ПВО ликвидировали 92 украинских беспилотника за ночь

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 92 украинских БПЛА в период с вечера до 7:00 мск, сообщило Минобороны в Max.

Атаки были отражены в Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областях и Московском регионе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что двое жителей пострадали в результате атаки дрона ВСУ на пассажирский автобус в Шебекино. Их доставили в местную ЦРБ. У обоих пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения, транспортное средства повреждено.

В петербургском аэропорту «Пулково» примерно 60 рейсов на вылет отменены или задерживаются. Ограничения коснулись рейсов в Дубай, Фергану, Анталью, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, а также в Горно-Алтайск, Сыктывкар и др.

