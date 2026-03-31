ФСБ задержала агента спецслужб Украины в Белгородской области

Ведомости

Сотрудники ФСБ РФ задержали агента украинских спецслужб, который передавал данные о местах скопления российских военных для совершения атак на территории Белгородской области. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

По данным ведомства, гражданин Украины 1990 года рождения собирал указанные сведения за денежное вознаграждение. Он отправил иностранным спецслужбам координаты мест нахождения военнослужащих и техники ВС РФ в мессенджере. Затем информация была использована Киевом для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей.

27 марта силовики задержали 20-летнего жителя Ульяновска, который собирал данные о предприятии – производителе беспилотников для Украины. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

