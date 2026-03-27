Жителя Ульяновска задержали за шпионаж в пользу Киева

19 марта прокуратура Пензенской области сообщила, что направила в суд дело 35-летнего жителя региона, который передавал Украине сведения о российском военнослужащем. В отношении мужчины утвердили обвинения по ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Как сообщила прокуратура, в 2022 г. он через мессенджер передал представителю украинских спецслужб информацию о бойце спецоперации. В начале 2023 г. он также опубликовал в соцсети призыв к совершению насильственных действий против российских военных.