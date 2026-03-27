Жителя Ульяновска задержали за шпионаж в пользу Киева
Силовики задержали жителя Ульяновска, собиравшего для Киева данные о предприятии - производителе беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ЦОС, 20-летний парень подозревается в государственной измене в форме шпионажа в интересах спецслужб Украины.
Силовики установили, что ульяновец, действуя по заданию сотрудника Службы безопасности Украины(СБУ), собирал и передавал сведения о предприятии, выпускающем БПЛА для применения в спецоперации. Следственный отдел УФСБ по Ульяновской области возбудил против парня уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).
Ранее против ульяновца было возбуждено дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма). Он размещал в Telegram посты для сбора средств на деятельность участников террористических организаций, действующих в интересах украинских спецслужб. Задержанный арестован.
19 марта прокуратура Пензенской области сообщила, что направила в суд дело 35-летнего жителя региона, который передавал Украине сведения о российском военнослужащем. В отношении мужчины утвердили обвинения по ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Как сообщила прокуратура, в 2022 г. он через мессенджер передал представителю украинских спецслужб информацию о бойце спецоперации. В начале 2023 г. он также опубликовал в соцсети призыв к совершению насильственных действий против российских военных.