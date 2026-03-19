В Пензенской области будут судить мужчину за передачу данных о военных Киеву

В отношении мужчины утвердили обвинения по ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). По данным прокуратуры, он с помощью мессенджера добровольно передал представителю украинских спецслужб данные о бойце спецоперации. Это произошло в 2022 г. В начале 2023 г. он также опубликовал в социальной сети призыв к совершению насильственных действий против российских военных.