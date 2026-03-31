Посол: Румыния настаивает на присутствии иностранных войск
Румынские власти настойчивы в вопросе размещения на своей территории иностранных воинских контингентов и выступают за это решение, сообщил «РИА Новости» посол РФ Владимир Липаев.
«Власти страны настойчиво выступают за размещение на своей территории иностранных воинских контингентов. Помимо американцев здесь на ротационной основе находятся французы, немцы, бельгийцы, испанцы, португальцы», – сказал он.
По словам дипломата, ВС Румынии также регулярно принимают участие в крупномасштабных учениях союзников по НАТО. В основном целью таких мероприятий становится отработка навыков по противодействию вероятному противнику, «несложно догадаться какому», заключил Липаев.
11 марта стало известно, что США обратились к Румынии с просьбой разместить истребители и дополнительный военный контингент на авиабазе Михаил Когэлничану из-за войны с Ираном. В тот же день президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Высшего совета обороны страны (CAST). В повестку был включен вопрос о временном размещении на территории страны дополнительных американских сил, а также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и ее последствий для Румынии.