Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Египта

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщили в Кремле.

Лидеры подробно обсудили ситуацию, сложившуюся на фоне резкой эскалации конфликта в регионе. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий и перехода к политико-дипломатическому урегулированию с учетом интересов всех государств Ближнего Востока.

«Проведен также подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая реализацию масштабных инвестиционных проектов в сферах энергетики и промышленности», – говорится в сообщении Кремля.

В ходе разговора отмечена позитивная динамика российско-египетского сотрудничества.

Предыдущая встреча лидеров РФ и Египта состоялась 9 мая 2025 г. в Кремле. Тогда президенты сначала общались один на один в Зеленой гостиной, а затем провели переговоры с участием делегаций двух стран.

Путин подчеркивал, что Египет является одним из ключевых партнеров России в Африке и сотрудничество по крупным проектам будет продолжено. Абдельфаттах Сиси, в свою очередь, выражал надежду на успешное проведение заседания межправительственной комиссии.

