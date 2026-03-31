Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Египта
Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщили в Кремле.
Лидеры подробно обсудили ситуацию, сложившуюся на фоне резкой эскалации конфликта в регионе. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий и перехода к политико-дипломатическому урегулированию с учетом интересов всех государств Ближнего Востока.
«Проведен также подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая реализацию масштабных инвестиционных проектов в сферах энергетики и промышленности», – говорится в сообщении Кремля.
В ходе разговора отмечена позитивная динамика российско-египетского сотрудничества.
Предыдущая встреча лидеров РФ и Египта состоялась 9 мая 2025 г. в Кремле. Тогда президенты сначала общались один на один в Зеленой гостиной, а затем провели переговоры с участием делегаций двух стран.
Путин подчеркивал, что Египет является одним из ключевых партнеров России в Африке и сотрудничество по крупным проектам будет продолжено. Абдельфаттах Сиси, в свою очередь, выражал надежду на успешное проведение заседания межправительственной комиссии.