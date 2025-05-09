Путин переговорил с президентом Египта перед началом официальной встречи
Президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси переговорили один на один перед официальной встречей в Кремле.
Перед началом официальной части Путин и ас-Сиси некоторое время общались один на один в Зеленой гостиной. Затем прошли российско-египетские переговоры на высшем уровне, в которых приняли участие члены делегаций двух стран.
В ходе встречи Путин подчеркнул, что Египет – один из ключевых партнеров России в Африке. Он добавил, что реализация крупных совместных проектов продолжается и Россия уверена, что обе страны будут двигаться дальше по всем этим направлениям. Ас-Сиси выразил надежду, что заседание межправительственной комиссии между Россией и Египтом 12–14 мая пройдет успешно.
21 января Путин и ас-Сиси провели телефонный разговор. Тогда стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также детально рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной областях. Кроме того, обсуждался ход реализации крупных совместных проектов, в том числе строительство первой АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и создание промышленной зоны РФ в районе Суэцкого канала.