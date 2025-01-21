Путин обсудил с лидером Египта ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении пленных между «Хамасом» и Израилем. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками группировки 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. В рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.