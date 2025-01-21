Путин обсудил с лидером Египта ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. В частности, стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта на фоне соглашения, заключенного между Израилем и движением «Хамас», сообщается в Telegram-канале Кремля.
Стороны поговорили о ситуации в Сирии, акцентировав важность безусловного соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны, обеспечения законных прав всех ее граждан независимо от их политических убеждений, этнической или религиозной принадлежности.
Путин и ас-Сиси также детально рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной областях. Кроме того, обсуждался ход реализации крупных совместных проектов, в том числе строительство первой АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и создание промышленной зоны РФ в районе Суэцкого канала.
«Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений», – указано в сообщении.
Ранее 21 января Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили по видеосвязи соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», а также другие международные темы.
19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении пленных между «Хамасом» и Израилем. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками группировки 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. В рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.
22 октября 2024 г. Путин провел встречу с ас-Сиси в рамках саммита БРИКС в Казани. Тогда российский лидер заявил, что РФ заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом. Ас-Сиси отметил, что высоко ценит динамичное развитие двусторонних отношений с Москвой, особенно создание АЭС.