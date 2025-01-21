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Путин и Си обсудили соглашение между Израилем и «Хамасом»

Ведомости

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров обсуждали соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» и другие международные темы. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Среди региональных тем лидеры уделили внимание ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обстановке на Корейском полуострове, ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в контексте достигнутого соглашения между Израилем и «Хамасом», – уточнил Ушаков.

20 января Путин поручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову работать над освобождением из плена «Хамаса» россиянина Александра Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. 17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 заложников, которых группировка должна освободить в рамках первого этапа сделки. Труфанов вошел в их число. Посол Израиля в РФ Симона Гальперин подтвердила включение российского гражданина в список для обмена и выразила надежду, что он действительно вернется в рамках соглашения.

Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении пленных между «Хамасом» и Израилем вступило в силу 19 января. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых боевики группировки похитили 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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