Путин и Си обсудили соглашение между Израилем и «Хамасом»
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров обсуждали соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» и другие международные темы. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Среди региональных тем лидеры уделили внимание ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обстановке на Корейском полуострове, ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в контексте достигнутого соглашения между Израилем и «Хамасом», – уточнил Ушаков.
20 января Путин поручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову работать над освобождением из плена «Хамаса» россиянина Александра Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. 17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 заложников, которых группировка должна освободить в рамках первого этапа сделки. Труфанов вошел в их число. Посол Израиля в РФ Симона Гальперин подтвердила включение российского гражданина в список для обмена и выразила надежду, что он действительно вернется в рамках соглашения.
Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении пленных между «Хамасом» и Израилем вступило в силу 19 января. В тот же день Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых боевики группировки похитили 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.