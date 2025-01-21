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Посол: «Хамас» может отпустить россиянина Труфанова в течение четырех недель

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» может освободить из своего плена гражданина России и Израиля Александра Труфанова в течение трех – четырех недель. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

«Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение трех – четырех недель, судя по графику, он будет освобожден», – сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Викторов добавил, что Труфанов при захвате в заложники был ранен, сейчас его состояние здоровья «не совсем удовлетворительное».

Бои в секторе Газа начались с 7 октября 2023 г. после нападения боевиков «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у группировки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 47 000 человек, утверждает минздрав Палестины.

19 января 2025 г. вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Вечером того же дня Израилю были переданы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками 7 октября 2023 г. В свою очередь Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки сообщило, что следующую партию заложников, удерживаемых в Газе, планируется отпустить 25 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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