Посол: «Хамас» может отпустить россиянина Труфанова в течение четырех недель

Бои в секторе Газа начались с 7 октября 2023 г. после нападения боевиков «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у группировки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 47 000 человек, утверждает минздрав Палестины.