Посол: «Хамас» может отпустить россиянина Труфанова в течение четырех недель
Палестинская группировка «Хамас» может освободить из своего плена гражданина России и Израиля Александра Труфанова в течение трех – четырех недель. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».
«Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение трех – четырех недель, судя по графику, он будет освобожден», – сказал дипломат (цитата по ТАСС).
Викторов добавил, что Труфанов при захвате в заложники был ранен, сейчас его состояние здоровья «не совсем удовлетворительное».
Бои в секторе Газа начались с 7 октября 2023 г. после нападения боевиков «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у группировки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 47 000 человек, утверждает минздрав Палестины.
19 января 2025 г. вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Вечером того же дня Израилю были переданы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками 7 октября 2023 г. В свою очередь Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных.
Агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки сообщило, что следующую партию заложников, удерживаемых в Газе, планируется отпустить 25 января.