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«Хамас» освободит следующую группу заложников 25 января

Ведомости

Радикальная палестинская группировка «Хамас» заявила о планах освободить следующую партию заложников, удерживаемых в Газе, 25 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

«…следующая группа заложников будет освобождена в субботу в обмен на палестинских заключенных и задержанных, которых удерживает Израиль», – говорится в материале.

17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 заложников, которых «Хамас» должен освободить в рамках первого этапа сделки. Газета уточняла, что список составлен не в порядке освобождения и не уточняет состояние пленных. Израиль считает, что большинство из 33 человек живы. В число заложников, которые должны быть освобождены «Хамасом» на первом этапе, вошел россиянин Александр Труфанов.

Днем 19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников. Вечером того же дня еврейскому государству были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками «Хамаса» 7 октября 2023 г. В свою очередь Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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