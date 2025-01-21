«Хамас» освободит следующую группу заложников 25 января

17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 заложников, которых «Хамас» должен освободить в рамках первого этапа сделки. Газета уточняла, что список составлен не в порядке освобождения и не уточняет состояние пленных. Израиль считает, что большинство из 33 человек живы. В число заложников, которые должны быть освобождены «Хамасом» на первом этапе, вошел россиянин Александр Труфанов.