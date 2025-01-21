«Хамас» освободит следующую группу заложников 25 января
Радикальная палестинская группировка «Хамас» заявила о планах освободить следующую партию заложников, удерживаемых в Газе, 25 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.
«…следующая группа заложников будет освобождена в субботу в обмен на палестинских заключенных и задержанных, которых удерживает Израиль», – говорится в материале.
17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 заложников, которых «Хамас» должен освободить в рамках первого этапа сделки. Газета уточняла, что список составлен не в порядке освобождения и не уточняет состояние пленных. Израиль считает, что большинство из 33 человек живы. В число заложников, которые должны быть освобождены «Хамасом» на первом этапе, вошел россиянин Александр Труфанов.
Днем 19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников. Вечером того же дня еврейскому государству были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками «Хамаса» 7 октября 2023 г. В свою очередь Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных.