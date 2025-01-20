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Путин поручил Лаврову работать над освобождением россиянина из плена «Хамаса»

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова работать над освобождением из плена радикальной палестинской группировки «Хамас» российского гражданина Александра Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Я просил бы и вас по линии Министерства иностранных дел, и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом и сделать все, чтобы наш гражданин оказался на свободе», – подчеркнул Путин.

17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 заложников, которых «Хамас» должен освободить в рамках первого этапа сделки. Труфанов вошел в их число. Посол Израиля в России Симона Гальперин подтвердила включение россиянина в список для обмена и выразила надежду, что он действительно вернется в рамках соглашения.

Вечером 19 января Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками радикальной группировки 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал возвращение трех пленных и указал, что российская сторона надеется на скорое освобождение Труфанова.

Соглашение о прекращении огня в анклаве и освобождении заложников между «Хамасом» и Израилем вступило в силу в тот же день. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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