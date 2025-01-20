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Посол в Израиле надеется на скорое освобождение россиянина из плена «Хамаса»

Ведомости

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал возвращение трех заложниц, удерживавшихся в плену боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа, и выразил надежду на скорое освобождение российского гражданина Александра Труфанова. Об этом сообщило посольство России в еврейском государстве.

«Надеемся, что в ближайшее время домой сможет благополучно вернуться и наш соотечественник Александр Труфанов. Рассчитываем на учет и других наших обращений гуманитарного характера, ранее переданных палестинской стороне», – подчеркнул дипломат.

Викторов напомнил, что Россия с обострения конфликта в октябре 2023 г. выступала за скорейшее освобождение всех пленных и во взаимодействии с заинтересованными сторонами в регионе прилагала усилия для решения этой гуманитарной задачи. Этот вопрос ни на сутки не терял своей приоритетности. В российском дипведомстве пожелали вернувшимся домой заложницам скорейшего восстановления здоровья и возвращения к полноценной жизни.

Вечером 19 января заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками 7 октября 2023 г., были переданы Израилю. В обмен на пленных Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Среди них – 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, восемь несовершеннолетних мужчин и 12 мужчин, приговоренных за относительно незначительные правонарушения.

Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников вступило в силу днем 19 января. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных. В рамках соглашения также ожидается освобождение Труфанова, которого боевики «Хамаса» похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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