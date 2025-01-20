Посол в Израиле надеется на скорое освобождение россиянина из плена «Хамаса»
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов приветствовал возвращение трех заложниц, удерживавшихся в плену боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа, и выразил надежду на скорое освобождение российского гражданина Александра Труфанова. Об этом сообщило посольство России в еврейском государстве.
«Надеемся, что в ближайшее время домой сможет благополучно вернуться и наш соотечественник Александр Труфанов. Рассчитываем на учет и других наших обращений гуманитарного характера, ранее переданных палестинской стороне», – подчеркнул дипломат.
Викторов напомнил, что Россия с обострения конфликта в октябре 2023 г. выступала за скорейшее освобождение всех пленных и во взаимодействии с заинтересованными сторонами в регионе прилагала усилия для решения этой гуманитарной задачи. Этот вопрос ни на сутки не терял своей приоритетности. В российском дипведомстве пожелали вернувшимся домой заложницам скорейшего восстановления здоровья и возвращения к полноценной жизни.
Вечером 19 января заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками 7 октября 2023 г., были переданы Израилю. В обмен на пленных Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Среди них – 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, восемь несовершеннолетних мужчин и 12 мужчин, приговоренных за относительно незначительные правонарушения.
Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников вступило в силу днем 19 января. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных. В рамках соглашения также ожидается освобождение Труфанова, которого боевики «Хамаса» похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой.