Посол в Израиле надеется на скорое освобождение россиянина из плена «Хамаса»

Викторов напомнил, что Россия с обострения конфликта в октябре 2023 г. выступала за скорейшее освобождение всех пленных и во взаимодействии с заинтересованными сторонами в регионе прилагала усилия для решения этой гуманитарной задачи. Этот вопрос ни на сутки не терял своей приоритетности. В российском дипведомстве пожелали вернувшимся домой заложницам скорейшего восстановления здоровья и возвращения к полноценной жизни.