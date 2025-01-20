Посол Израиля в РФ подтвердила включение россиянина в список «Хамаса» для обмена

17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 заложников, которых «Хамас» должен освободить в рамках первого этапа сделки. Труфанов вошел в их число. При этом газета уточняла, что список составлен не в порядке освобождения и не указывает на состояние пленных. Израиль считает, что большинство из 33 человек живы.