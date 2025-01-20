Посол Израиля в РФ подтвердила включение россиянина в список «Хамаса» для обмена
Российский гражданин Александр Труфанов находится в списке из 33 заложников, которые должны быть освобождены радикальной палестинской группировкой «Хамас» на первом этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявила ТАСС посол Израиля в РФ Симона Гальперин.
«Все верно. Мы надеемся, что это произойдет и он действительно вернется в рамках этой сделки», – уточнила Гальперин.
17 января The Times of Israel опубликовала список из 33 заложников, которых «Хамас» должен освободить в рамках первого этапа сделки. Труфанов вошел в их число. При этом газета уточняла, что список составлен не в порядке освобождения и не указывает на состояние пленных. Израиль считает, что большинство из 33 человек живы.
Вечером 19 января заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, похищенные боевиками «Хамаса» 7 октября 2023 г., были переданы Израилю. В обмен на пленных Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал возвращение трех заложниц и выразил надежду на скорое освобождение Труфанова, которого боевики похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. Дипломат пожелал вернувшимся домой заложницам скорейшего восстановления здоровья и возвращения к полноценной жизни.
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских пленных вступило в силу днем 19 января. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника.