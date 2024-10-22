Путин провел встречу с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в рамках БРИКС
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, которая стала завершающей в серии двусторонних переговоров в рамках саммита БРИКС в Казани, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, заявил Путин.
«Россия и Египет солидарны в своих подходах к решению многих насущных глобальных проблем. Мы ценим наше взаимодействие на площадках Организации Объединенных Наций», – сказал президент России на двусторонней встрече с ас-Сиси.
Президент Египта, в свою очередь, отметил, что высоко ценит динамичное развитие двусторонних отношений с Москвой, особенно создание АЭС.
22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС, который продлится до 24 октября. На нем ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.
С этого года к пяти основным странам БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР – присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.