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Путин провел встречу с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в рамках БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, которая стала завершающей в серии двусторонних переговоров в рамках саммита БРИКС в Казани, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, заявил Путин.

«Россия и Египет солидарны в своих подходах к решению многих насущных глобальных проблем. Мы ценим наше взаимодействие на площадках Организации Объединенных Наций», – сказал президент России на двусторонней встрече с ас-Сиси.

Президент Египта, в свою очередь, отметил, что высоко ценит динамичное развитие двусторонних отношений с Москвой, особенно создание АЭС.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС, который продлится до 24 октября. На нем ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.

С этого года к пяти основным странам БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР – присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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