Путин примет участие в открытии объектов транспортного комплекса России
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в церемонии открытия нескольких объектов транспортного комплекса страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Где-то будет открыт крупный новый гидроузел. Где-то будет открыто новое здание аэропорта. В каком-то регионе будет запущена скоростная магистраль. В каком-то регионе будет запущено беспилотное движение по участку магистрали», – сказал представитель Кремля.
Кроме того, вице-премьер РФ Виталий Савельев даст оценку развития транспортной отрасли в России во время церемонии.
18 марта Путин также принял участие в открытии ряда новых объектов, которые были построены в Крыму и Севастополе. Церемония была приурочена ко Дню воссоединения этих регионов с Россией, глава государства участвовал в ней в формате видеоконференции.