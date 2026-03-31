Пашинян 1 апреля прилетит в Москву на переговоры с Путиным
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры в Москве 1 апреля, сообщил Кремль. В этот день иностранный лидер будет в России с рабочим визитом.
Стороны планируют обсудить перспективы развития отношений России и Армении, а также их интеграционное взаимодействие на евразийском пространстве. Лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной повестки, например, развитию связей в экономике и транспортно-логистической сферах на Южном Кавказе.
23 марта Путин и Пашинян провели телефонный разговор. Правительство Армении отмечало, что лидеры договорились продолжить диалог в удобное время в формате личной встречи.