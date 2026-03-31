Лавров обсудил с главой МИД Омана обстановку вокруг Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с коллегой из Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди кризисную обстановку вокруг Ирана. Об этом сообщили в МИД РФ.
Стороны делали акцент на поиск путей прекращения военных действий. Они подтвердили, что необходимо незамедлительно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования, которое было бы основано международного права и учитывало интересы всех государств Ближнего Востока.
Лавров отметил, что Россия готова содействовать поиску компромиссных развязок, а также подтвердил твердый настрой на поддержание координации с оманскими партнерами, чтобы скорее достигнуть деэскалации конфликта.
19 марта глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что США допустили серьезную ошибку, позволив втянуть себя в войну с Ираном, и не смогут достичь желаемых результатов. По его словам, последствия конфликта уже ощущаются по всему миру, в том числе из-за блокировки Ормузского пролива и последовавшего энергетического кризиса.