Над Крымом пропала связь с военно-транспортным самолетом Ан-26

20 марта в подмосковной Коломне разбился легкомоторный самолет Alto NG, из-за чего погибли два человека. Самолет упал в районе улицы Кирова. По информации оперативных служб, пожара на земле после крушения не произошло. Росавиация классифицировала крушение как авиационную катастрофу.