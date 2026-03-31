Над Крымом пропала связь с военно-транспортным самолетом Ан-26

Над Крымом пропала связь с военно-транспортным самолетом Ан-26Как сообщили в Минобороны, судьба экипажа остается неизвестной
Поражающего воздействия по самолету не было, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Воздушное судно совершало плановый перелет. В предполагаемый район происшествия направили поисково-спасательные группы.
20 марта в подмосковной Коломне разбился легкомоторный самолет Alto NG, из-за чего погибли два человека. Самолет упал в районе улицы Кирова. По информации оперативных служб, пожара на земле после крушения не произошло. Росавиация классифицировала крушение как авиационную катастрофу.