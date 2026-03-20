Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как катастрофу
Росавиация классифицировала крушение легкомоторного самолета Alto NG в районе Коломны, в результате которого погибли два человека, как авиационную катастрофу. Об этом сообщили в ведомстве.
Расследование причин происшествия проведет Межгосударственный авиационный комитет при участии Центрального межрегионального территориального управления Росавиации.
«Ключевая цель расследования – установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», – уточнили в ведомстве.
До этого МЧС сообщало, что инцидент произошел около 15:40 мск во время полета в районе подмосковного города Коломна. На борту частного самолета находились два человека, оба погибли.
Самолет упал в районе улицы Кирова. По информации оперативных служб, пожара на земле после крушения не произошло.