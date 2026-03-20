Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Росавиация классифицировала падение самолета в Коломне как катастрофу

Ведомости

Росавиация классифицировала крушение легкомоторного самолета Alto NG в районе Коломны, в результате которого погибли два человека, как авиационную катастрофу. Об этом сообщили в ведомстве.

Расследование причин происшествия проведет Межгосударственный авиационный комитет при участии Центрального межрегионального территориального управления Росавиации.

«Ключевая цель расследования – установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», – уточнили в ведомстве.

До этого МЧС сообщало, что инцидент произошел около 15:40 мск во время полета в районе подмосковного города Коломна. На борту частного самолета находились два человека, оба погибли.

Самолет упал в районе улицы Кирова. По информации оперативных служб, пожара на земле после крушения не произошло.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её