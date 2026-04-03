Редактор «Бюллетеня ученых-атомщиков» оценил вероятность ядерного удара по Ирану

В конце марта Bloomberg со ссылкой на собственный анализ писал, что политика президента США Дональда Трампа, балансирующая между атаками на противников и охлаждением отношений с партнерами, может привести к новой гонке ядерных вооружений в мире. Перед этим администрация США обнародовала документы, свидетельствующие о передаче Саудовской Аравии технологий для обогащения и переработки урана. Это произошло на фоне ультиматума Трампу Ирану отказаться от ядерной программы. Как утверждает агентство, рост международной напряженности заставляет страны пересматривать свои позиции по ядерному оружию. В частности, Германия и Польша, ранее полагавшиеся на американский «ядерный зонтик», теперь рассматривают предложение Франции о расширении стратегического ядерного сдерживания на континенте.