Редактор «Бюллетеня ученых-атомщиков» оценил вероятность ядерного удара по Ирану
На данный момент вероятность применения США или Израилем ядерного оружия против Ирана или намеренного удара Тегерана по израильским ядерным объектам крайне мала. Об этом главный редактор «Бюллетеня ученых-атомщиков» Джон Меклин заявил Euractiv.
При этом, по словам Меклина, на войне случаются «несчастные случаи, просчеты, безумные выходки».
«Так что нельзя исключать такой вариант, пока продолжается то, что я считаю совершенно нелепой атакой на Иран. Никто не знает, какими могут быть последствия», – сказал он.
Меклин также добавил, что «по-настоящему катастрофические последствия радиоактивного и ядерного заражения могут быть маловероятными, но нельзя сказать, что такая вероятность равна нулю».
Несколькими неделями ранее «Бюллетень» передвинул стрелки Часов Судного дня с отметки 89 до 85 секунд до полуночи, предупредив, что человечество сейчас «как никогда близко к катастрофе».
В конце марта Bloomberg со ссылкой на собственный анализ писал, что политика президента США Дональда Трампа, балансирующая между атаками на противников и охлаждением отношений с партнерами, может привести к новой гонке ядерных вооружений в мире. Перед этим администрация США обнародовала документы, свидетельствующие о передаче Саудовской Аравии технологий для обогащения и переработки урана. Это произошло на фоне ультиматума Трампу Ирану отказаться от ядерной программы. Как утверждает агентство, рост международной напряженности заставляет страны пересматривать свои позиции по ядерному оружию. В частности, Германия и Польша, ранее полагавшиеся на американский «ядерный зонтик», теперь рассматривают предложение Франции о расширении стратегического ядерного сдерживания на континенте.