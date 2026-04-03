Власти Абу-Даби остановили работу газового комплекса Хабшан после атаки дронов
Власти Абу-Даби приостановили работу газового комплекса Хабшан после инцидента с падением обломков иранского беспилотника и последовавшим за ним пожаром. Об этом сообщило издание Khaleej Times со ссылкой на местное управление по СМИ.
По данным ведомства, инцидент произошел после успешного перехвата дрона средствами ПВО, но на территорию объекта упали обломки. Пострадавших нет, сообщили власти.
Хабшан – один из крупнейших в мире интегрированных газоперерабатывающих комплексов, управляемый ADNOC Gas. Пять заводов комплекса имеют совокупную мощность по переработке 6,1 млрд стандартных кубических футов газа в сутки. Комплекс соединен трубопроводами с заводом по сжижению природного газа (СПГ) в Рувейсе.
Приостановка работы комплекса произошла на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, в ходе которой Иран наносит удары по энергетическим объектам стран Персидского залива в ответ на нападение США и Израиля. 19 марта ОАЭ уже временно закрывали Хабшан и месторождение Bab после падения обломков ракет.
Ранее Иран нанес удары по крупнейшему в мире комплексу по производству СПГ Рас-Лаффан в Катаре, повредив две из 14 производственных линий и выведя из строя около 17% экспортных мощностей СПГ Катара на срок от трех до пяти лет.